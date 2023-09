Coppa Sabatini - Marc Hirschi remporte la Coppa Sabatini

Marc Hirschi (UAE Team Emirates) a battu au sprint son compagnon d'échappée jeudi à l'arrivée de la 71e édition de la Coppa Sabatini cycliste (1.Pro), longue de 198,9 km et dessinée autour de la ville de Peccioli, lieu de départ et d'arrivée. Le Suisse a devancé de 2 secondes le Français Pavel Sivakov (INEOS-Grenadiers), qui sera son équipier l'an prochain, avec qui il s'était échappé à un peu plus de 25 km de l'arrivée. Le Slovène Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a pris la 3e place à 18 secondes devant Guillaume Martin (Cofidis) et Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan).