Donald Trump inculpé - Donald Trump ne comparaîtra pas en octobre

Deux prévenus, les avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell, avaient prié le juge de traiter rapidement leur dossier. Jeudi, le juge Scott McAffee a décidé qu'ils comparaitraient ensemble le 23 octobre. Donald Trump et les autres prévenus avaient eux demandé de ne pas comparaitre en même temps, certains estimant ne pas pouvoir être prêts pour fin octobre, écrit l'agence de presse Associated Press.

La décision constitue un revers pour les procureurs de Géorgie, qui avaient plaidé pour juger ensemble les 19 prévenus pour des raisons d'efficacité et d'égalité de traitement. Le juge McAffee a rétorqué jeudi que le tribunal de Fulton County ne disposait tout simplement pas de la place nécessaire pour juger les 19 prévenus ensemble.

Si d'autres prévenus venaient à demander un traitement rapide de leur cas, ils comparaitraient également le 23 octobre, selon NBC News. Les autres, dont Donald Trump, devront comparaître le 1er décembre au plus tard, a décidé M. McAffee.

L'ancien président américain et ses 18 co-prévenus, dont son ancien avocat Rudi Giuliani et son ancien chef de cabinet à la Maison Blanche Mark Meadows, ont été inculpés en août en Géorgie, soupçonnés d'avoir voulu annuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet État, en faisant pression sur des fonctionnaires électoraux. La Géorgie a été un Etat-clé de l'élection, remporté par le démocrate Joe Biden, avec une différence d'à peine 12.000 voix.