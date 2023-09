Ecoles maternelles incendiées à Charleroi - Alexander De Croo choqué par les incendies contre des écoles

"Comme père, je suis profondément choqué par l'incendie criminel qui a eu lieu dans des écoles en Wallonie. Ceci est tout simplement inacceptable. Nos écoles doivent être un endroit sûr pour tous les enfants. L'enquête est en cours et on fera tout pour identifier les coupables et pour rendre justice", déclare le chef du gouvernement fédéral.