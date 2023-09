La chambre du conseil maintient en détention un suspect dans l'affaire Sven Pichal

R.D.B. est le premier suspect à avoir été arrêté dans le cadre de cette enquête. Plus tard, l'ex-animateur radio de la VRT Sven Pichal (44 ans) et trois autres hommes avaient également été interpellés. L'ancien présentateur de la chaine de service public flamande ainsi que B.D. (35 ans) avaient été placés sous mandat d'arrêt pour la détention et la diffusion d'images de maltraitance infantile. Les deux autres hommes, qui ne sont suspectés que de détention de telles images, ont, eux, été libérés sous conditions.

L'avocate de R.D.B., Issabel De Fré, n'a pas souhaité faire de commentaire à l'issue de l'audience, jeudi. Fin août, elle avait indiqué, dans un communiqué, que son client était conscient d'être aux prises avec de "sérieux problèmes" et qu'il cherchait un accompagnement approprié.

L'enquête avait commencé début août après une plainte, déposée auprès de la zone de police d'Anvers, qui faisait état de la diffusion d'images de violences sexuelles sur des mineurs d'âge.

La chambre des mises en accusation d'Anvers doit décider mardi de prolonger ou non la détention de B.D. Quant à celle de Sven Pichal, une décision est attendue par cette même chambre le 19 septembre.