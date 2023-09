La circulation des bus perturbées en Hainaut à la suite d'un mouvement de grève

Un mouvement de grève spontané a commencé jeudi matin aux dépôts de Mons et de Houdeng, a indiqué le Tec Hainaut sur ses réseaux sociaux. Peu de lignes circulent dans les régions du Centre et de Mons-Borinage. Les dépôts de Mons-Borinage et de Houdeng sont impactés par le mouvement.