La Russie propose d'envoyer un Nord-Coréen dans l'espace

"Nous avons parlé du fait que, si la partie nord-coréenne le souhaite, il est possible d'entraîner et d'envoyer un cosmonaute nord-coréen dans l'espace", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cité par les agences TASS et RIA Novosti.

Si Pyongyang accepte, il s'agirait du tout premier Nord-Coréen à accéder à l'orbite terrestre.

En 2008, Yi So-Yeon avait, elle, été la première Sud-Coréenne à y parvenir en décollant à bord d'un vaisseau Soyouz russe pour effectuer une mission à bord de la Station spatiale internationale (ISS).

Mercredi, M. Poutine avait aussi évoqué la possibilité que la Russie aide la Corée du Nord à construire des satellites, après que Pyongyang a récemment échoué à deux reprises à mettre en orbite un satellite militaire espion.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a fait du développement d'un satellite militaire espion une priorité pour "faire face aux actions militaires dangereuses des Etats-Unis et de leurs vassaux", avait communiqué en mai l'agence officielle nord-coréenne KCNA.

"C'est pourquoi nous sommes venus ici. Le dirigeant de la Corée du Nord montre un grand intérêt pour la technologie des fusées. Ils essaient de développer leur programme spatial", a dit M. Poutine, selon des agences de presse russes.