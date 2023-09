Le budget mobilité principalement utilisé pour le loyer ou le prêt hypothécaire

Si le budget mobilité n'a pas encore été entièrement dépensé ainsi, le travailleur peut recevoir le montant restant en espèces.

Plus de six travailleurs sur dix qui perçoivent le budget mobilité et qui n'optent pas pour la voiture plus économique (63 %) choisissent d'en consacrer la totalité aux frais de logement. Au cours des six premiers mois de 2023, près de 90 % du budget mobilité total, tous utilisateurs confondus, ont été consacrés aux frais de logement.

La popularité du budget mobilité comme alternative à la voiture de société augmente, constate le marketing manager d'Olympus Mobility, Bert Van Molle : "L'année dernière, nous avons enregistré une croissance de 60 % des entreprises clientes et de 90 % des utilisateurs par rapport à 2021 (?) Le budget mobilité est particulièrement apprécié des jeunes collaborateurs qui habitent en ville près de leur lieu de travail et n'ont pas besoin de voiture. La nouvelle génération n'attend pas de voiture de société et recherche une vraie alternative. »