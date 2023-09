Le dirigeant d'une société d'échafaudages arrêté pour menaces de mort

Michel Van den Brande n'est pas un inconnu en Flandre: l'homme a obtenu une certaine notoriété grâce au programme télévisé "The Sky is the Limit" sur Play 4, dans le nord du pays.

Ce patron a publié plusieurs messages sur Facebook le mois dernier au sujet d'un ancien employé qui aurait escroqué son entreprise. Dans ses publications, il a proféré des menaces à l'encontre de son ancien collaborateur et l'a traité de "hors-la-loi". M. Van den Brande a également mentionné le nom complet et l'adresse de son ex-employé, avant de publier des photos de son domicile. Selon M. Van den Brande, l'homme, qui était en charge de la comptabilité, détournait de l'argent de son entreprise.

Le parquet a confirmé l'interpellation, mais n'a pas donné plus de détails sur les faits concernés. M. Van den Brande a été entendu et présenté au juge d'instruction de Termonde, qui l'a libéré sous conditions. "Mon client coopère à l'enquête", a affirmé son avocat Me Tim Smet, qui n'a pas précisé les conditions de la libération de son client.