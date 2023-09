Les 5 principaux CPAS belges tirent la sonnette d'alarme: il faut revoir leur financement

"De plus en plus de personnes se retrouvent en situation de pauvreté, de plus en plus souvent en raison de circonstances dont elles ne sont pas responsables. Les CPAS doivent aider les gens à sortir de cette situation. Selon l'article 23 de la Constitution, ils sont légalement tenus, à partir du moment où une situation d'urgence est identifiée, de proposer les moyens les plus appropriés pour y remédier. On dit souvent que les CPAS sont un "filet de sécurité sociale". C'est vrai. Mais sans budget suffisant, les trous de ce filet deviennent trop grands, ce qui fait que certaines personnes passent à travers", concluent les cinq CPAS.