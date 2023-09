Mercato cycliste - Mauri Vansevenant prolonge chez Soudal Quick-Step jusqu'en 2026

Vansevenant, 24 ans, a débuté comme professionnel au sein du Wolfpack en juillet 2020. En 2021, il a décroché le premier succès de sa carrière en remportant le GP Industria & Artigianato. La même année, il a pris la 2e place de la 10e étape du Tour d'Espagne. Cette saison, il a remporté la deuxième victoire de sa carrière sur la 5e étape du Tour d'Oman, dont il a terminé 2e du classement général.

"Signer pour trois saisons supplémentaire est un signe de la confiance que l'équipe a en moi", a déclaré Vansevenant, cité dans le communiqué. "J'ai été capable de progresser dans cette magnifique équipe et j'espère continuer à le faire. J'ai beaucoup de beaux souvenirs des précédentes saisons et j'ai couru de belles courses dont des Monuments et des grands tours. Cela m'a aidé à progresser."

"Mauri a beaucoup grandi ces trois dernières années avec l'équipe. Il a décroché de belles victoires mais il a aussi impressionné avec les efforts qu'il fournit pour l'équipe quand c'est nécessaire. Mauri travaille dur et son style sur le vélo est un des plus connus. Nous sommes enchantés de le garder avec nous pour les trois prochaines saisons", a ajouté Patrick Lefevere, manager de Soudal Quick-Step, cité dans le communiqué.