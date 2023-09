Météo - Une fin de semaine sous le soleil

Le temps restera sec et le ciel se dégagera durant la soirée et la nuit. Par endroits, un peu de brume ou un banc de brouillard sera toutefois possible. Les minima s'échelonneront entre 6 et 13°C.

Vendredi, après dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le soleil prendra les commandes. Quelques cumulus ou voiles d'altitude parsèmeront parfois le ciel. Les maxima se situeront entre 20 et 25°C, sous un vent faible ou modéré au littoral.

La nuit de vendredi à samedi sera peu nuageuse avec principalement des nuages de haute ou de moyenne altitude. Les minima se situeront entre 10 et 16°C.

Samedi, un peu de grisaille pourra se former localement à l'aube. Rapidement, le temps deviendra partout ensoleillé avec quelques voiles d'altitude. Les maxima seront compris entre 22 et 27°C. Le vent sera faible d'est ou de direction variable revenant au nord-nord-est, et modéré de nord-est à la Côte.