Premier League - Kyle Walker prolonge à Manchester City

L'international anglais de 33 ans, arrivé de Tottenham en 2017, est un des membres historiques de l'équipe de Pep Guardiola, sacrée pour la première fois en Ligue des champions en juin.

"J'ai aimé chaque instant de ces six dernières années dans ce club fantastique. J'ai un entraîneur incroyable, des coéquipiers formidables et notre staff et nos supporters sont les meilleurs", a commenté le joueur, cité dans un communiqué du club.

Walker compte 260 matches avec les Citizens, avec qui il a remporté quinze titres, dont le triplé de la saison dernière avec la Coupe et le Championnat d'Angleterre en plus de la C1.

"C'est un footballeur exceptionnel et sa vitesse, sa force et son expérience font de lui un membre important de notre équipe", a affirmé le directeur sportif du club mancunien, Txiki Begiristain. "Pour moi, c'est le meilleur arrière droit du monde, un joueur aux qualités uniques", a-t-il ajouté.

A l'intersaison, Walker a été proche de rejoindre le Bayern Munich, dans la foulée d'une saison où son statut de titulaire a parfois été remis en question.

Manchester City a perdu dans l'été son ex-capitaine Ilkay Gündogan, parti au Barça, ainsi que Riyad Mahrez et Cole Palmer mais a recruté Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jérémy Doku et Matheus Nunes, en plus de prolonger Bernardo Silva, malgré l'intérêt du Paris Saint-Germain.