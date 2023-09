Procès climat - "Une condamnation symbolique ne suffit plus"

"Or, moins d'un mois après le jugement rendu mi-juin 2021, la Wallonie a été frappée par de gigantesques inondations. Une commission d'enquête parlementaire a déterminé qu'elles étaient le résultat du réchauffement climatique", a poursuivi l'avocate.

La décennie 2020-2030 est cruciale pour limiter autant que possible le réchauffement de la planète, selon les avocats des demandeurs. Non seulement rien de concret n'a encore été mis en place en Belgique, mais quatre nouvelles centrales électriques au gaz ont été autorisées, ce qui ne fera qu'augmenter les émissions de gaz à effet de serre, ont-ils expliqué. Une décision symbolique n'est donc plus assez persuasive et il est nécessaire que la justice impose un rythme de réduction des GES à la Belgique, ont-ils demandé.