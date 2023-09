TC Marche-en-Famenne - Piétonne fauchée à Marche : la bourgmestre de Somme-Leuze comparait en appel

Condamnée pour homicide involontaire en octobre 2021 par le tribunal de police de Marche, Valérie Lecomte comparaissait ce jeudi devant un tribunal à trois juges en appel de cette première décision. Le tribunal avait entretemps mandaté un expert chargé de faire la lumière sur les circonstances de l'accident, le parquet n'ayant, à l'époque, ordonné aucune expertise.

Pour la défense, le rapport ne fournit aucun élément technique permettant de faire pencher la balance en faveur de l'une ou l'autre thèse. "Il y a toujours un doute quant au fait de savoir si la victime traversait sur le passage piéton", estime Alexandre Wilmotte, qui plaide l'acquittement au bénéfice du doute. Parquet et parties civiles estiment que la victime constituait un obstacle prévisible que la prévenue aurait dû éviter. Le parquet réclame 3 mois de prison avec sursis, 6 mois de déchéance du droit de conduire, et l'obligation de repasser les examens pratique, théorique, médical et psychologique. Jugement le 12 octobre.