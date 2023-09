The Best FIFA Football Awards - De Bruyne en lice pour le prix du Joueur FIFA de l'année, Courtois pour celui du Gardien

Outre De Bruyne, on trouve cinq autres joueurs ayant signé le triplé avec Manchester City sur cette liste: Julian Alvarez, Erling Haaland, Rodri, Bernardo Silva et Ilkay Gündogan, ce dernier étant passé au FC Barcelone cet été. Les autres nommés sont le champion du monde argentin Lionel Messi (PSG/Inter Miami), tenant du trophée, Marcelo Brozovic (Inter/Al-Nassr), Kylian Mbappé (PSG), Declan Rice (West Ham/Arsenal), Kvicha Kvaratskhelia et Victor Osimhen (tous deux Naples).

C'est la cinquième fois que KDB est nommé. Il avait fini 10e l'année dernière, 8e en 2018, 5e en 2020 et 9e en 2021.

Thibaut Courtois (Real Madrid) est lui de nouveau nommé pour le trophée du Gardien de l'année, qu'il avait remporté en 2018 alors qu'il défendait les couleurs de Chelsea. Il avait pris la 2e place l'an dernier derrière Emiliano Martinez, sacré champion du monde avec l'Argentine.

Les autres gardiens nommés sont Yassine Bounou (Séville/Al-Hilal), Ederson (Manchester City), Marc-André Ter Stegen (FC Barcelone) et André Onana (Inter/Manchester United).

Le jury se compose des sélectionneurs et des capitaines des équipes nationales, d'un journaliste par pays et du public qui peut voter sur le site de la FIFA, et ce jusqu'au 6 octobre.

Ce sont les prestations entre le 19 décembre 2022 et le 20 août 2023 qui sont prises en compte.