Tiktok - L'interdiction de Tik Tok pour les fonctionnaires fédéraux prolongée de six mois

L'interdiction avait été introduite il y a six mois, en raison de craintes concernant le vol de données et d'espionnage via l'application appartenant au groupe chinois ByteDance. L'entreprise technologique est sous le feu des critiques depuis que certains de ses employés ont admis avoir accès aux données des utilisateurs européens et américains.

Lors de l'introduction de la mesure, une évaluation était prévue. Une prolongation de l'interdiction a donc été décidée après cette analyse.