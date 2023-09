Tour d'Espagne - Juan Ayuso : "Dommage que je n'aie pas réussi à aider Mikal Landa"

"Mikel Landa (Bahrain-Victorious) a attaqué et il était très fort", a reconnu le jeune Espagnol, porteur du maillot blanc de meilleur jeune de cette Vuelta. "Il a eu une grosse accélération et j'ai réussi à rester avec lui. J'ai ensuite voulu essayer de l'aider pour qu'on parte ensemble, mais quand je me suis retrouvé à côté de lui, je n'avais tout simplement pas les jambes, j'étais à la limite. C'est dommage que je n'aie pas pu partir avec lui et essayer de gagner du temps, mais c'est comme ça. J'espère que nous pourrons récupérer un peu demain après ces trois jours vraiment difficiles, puis samedi, ce sera la dernière grosse bagarre. Je m'attends à ce que ce soit une grande bataille."