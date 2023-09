Tour d'Espagne - Remco Evenepoel remporte, en solitaire, la 18e étape et le maillot de meilleur grimpeur

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) s'est imposé dans la 18e étape du Tour d'Espagne cycliste, jeudi. Il a franchi seul la ligne d'arrivée au sommet du col de première catégorie du Puerto de La Cruz de Linares après un parcours de 179 km qui avait débuté à Pola de Allande. Le vainqueur de la Vuelta 2022 a décroché à 23 ans sa 50e victoire professionnelle, la 32e en solitaire, et sa 13e de l'année. Parti seul à 29 km du but, il a devancé ses anciens compagnons d'échappée, l'Italien Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) de 4:44 et le Britannique Max Poole (DSM-firmenich) de 5:10.