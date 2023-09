Tour d'Espagne - Remco Evenepoel: "Une journée fantastique"

Interrogé par les organisateurs de la Vuelta après sa victoire dans la 18e étape, jeudi au sommet du Puerto de la Cruz de Linares, Remco Evenepoel a déclaré: "Le message (à l'arrivée) était pour ma femme Oumi. Je voulais lui dédier la victoire. Je pensais que j'étais le plus fort de l'échappée. Il fallait que je parte. Je me sentais très bien. J'avais les jambes aujourd'hui comme dans la 14e étape (qu'il a aussi remportée). C'était une très bonne opportunité pour conserver mon maillot (de la montagne, ndlr). C'est une journée assez fantastique. Après mon off-day sur le Tourmalet, il fallait tourner la page. J'ai remporté quelques-unes des plus belles étapes de cette Vuelta. Ça a été un très bon grand tour. Même si je ne suis plus là pour le classement général, je peux être fier de ce que j'ai accompli. Ce que j'ai montré sur la 3e semaine, c'est la preuve que j'ai switché. C'est très positif pour moi."