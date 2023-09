Asile et migration - La médiatrice européenne ouvre une enquête après l'accord migratoire UE-Tunisie

La médiatrice a également demandé si la Commission avait défini des critères pour suspendre le financement si les droits humains ne sont pas respectés. L'exécutif européen est invité à répondre avant le 13 décembre prochain.

Le protocole d'accord en question a été signé entre l'UE et la Tunisie en juillet dernier. Il comprend un soutien financier de l'UE (105 millions d'euros) pour améliorer la protection des frontières de la Tunisie et enrayer la migration irrégulière vers les côtes européennes.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et la Première ministre italienne Giorgia Meloni s'étaient rendus à Tunis pour signer le protocole. La cheffe de l'exécutif européen a souligné qu'il ouvrait la porte à des accords de ce type avec d'autres pays. La démarche a toutefois été décriée par les ONG et l'aile gauche du Parlement européen en raison de la politique autoritaire et raciste du président tunisien Kaïs Saïed, qui s'attaque ouvertement aux migrants sub-sahariens.