Asile et migration - Le nombre de demandes d'asile a fortement augmenté au mois d'août

Alors que les hommes seuls ne sont plus hébergés par Fedasil à la suite de la décision de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, le nombre de demandes d'asile augmente pour le quatrième mois consécutif.

Pour la première fois cette année, plus de 3.000 demandes de protection internationale ont été enregistrées à l'Office des étrangers durant le mois d'août. En 2022, année record, 36.871 demandes avaient été introduites, avec une moyenne de 3.073 demandeurs par mois.

En août, la majorité de ces personnes venaient de Syrie (14,1%), d'Afghanistan (11,4%), de Palestine (8,8%) et de Turquie (8,4%). L'Érythrée, la Guinée, la République démocratique du Congo (RDC), le Cameroun, la Géorgie et la Somalie complètent le top 10.

Au mois d'août, 356 personnes ont déclaré qu'elles étaient mineures et non accompagnées. Il s'agit du nombre le plus élevé de l'année, alors que le mois de juillet n'enregistrait que 150 mineurs. La plupart d'entre eux étaient originaires d'Afghanistan, de Syrie et d'Érythrée.

Au total, l'Office des étrangers s'est prononcé sur 3.481 dossiers en août, dont plus des trois quarts ont été transmis au Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA).

Contrairement au début de l'année, seules 7.465 personnes attendaient encore une décision de l'Office des étrangers en août. Il s'agit d'une légère augmentation par rapport aux 6.911 personnes du mois de juillet, mais d'une baisse considérable par rapport aux plus de 14.000 dossiers du mois de janvier.