Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé la semaine au-dessus des 3.700 points

AB InBev (53,33) progressait de 0,68%, KBC (59,80) et Ageas (40,18) gagnant 0,54 et 0,25% tandis que Sofina (205,00) et GBL (74,10) étaient positives de 2,50 et 1,31%.

Aedifica (57,35) et WDP (24,96) abandonnaient par contre 1,71 et 2,27%, Cofinimmo (70,60) cédant 1,26%.

Umicore (23,38) et D'Ieteren (163,90) valaient 1,26 et 0,92% de plus que jeudi tandis que Elia (105,70) reculait de 0,56%, Melexis (81,25) et Proximus (7,59) de 0,73 et 0,65%.

Les résultats de Brederode (97,20) et Immobel (31,95) étaient accueillis par une hausse de 1,2% et un bond de 4,7% tandis que Kinepolis (45,05) remontait de 3%, Orange Belgium (13,10) chutant de 3,7%.

Biosenic (0,0244) plongeait enfin de 8,9% alors que Celyad (0,778) bondissait de 29,7%, Onward Medical (4,09) et Sequana Medical (3,35) s'appréciant de 5,7 et 4,7%.

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,0665 USD comme dans la matinée et contre 1,0670 la veille. Le lingot se négociait autour de 58.150 euros, en progrès de 710 euros.