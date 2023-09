Crise de l'accueil - Solidaris, la FTGB et d'autres organisations s'en prennent au gouvernement

"Normalement, nous devrions avoir un État qui accueille", s'est indigné Jean-Pascal Labille, secrétaire général de Solidaris. "Et à la place, malgré les décisions de justice, nous avons une secrétaire d'État qui poursuit sa politique. Nous ne sommes plus dans un État de droit", a-t-il lancé, depuis les marches de l'église. "Faisons vivre cet adage : il n'y a qu'une seule race, l'humanité !"

Thierry Bodson, président de la FGTB, abonde dans le sens du premier orateur. "On peut constater, mais on ne peut pas laisser faire un État qui ne respecte pas les lois. Il ne faut pas dénoncer le comportement de la secrétaire d'État, mais celui du Premier ministre, du gouvernement, qui s'assied sur la démocratie."

Ce campement, de plus d'une soixantaine de tentes, a été mis sur pied à la suite de la déclaration de la secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, qui indiquait sur X, anciennement Twitter, vouloir poursuivre sa politique, malgré l'avis du Conseil d'État. Nicole de Moor avait décidé de suspendre l'accueil des hommes isolés dans le réseau Fedasil. Le Conseil d'État a jugé que cela ne respectait pas le droit d'accueil, mais elle n'en a pas tenu compte. D'autres événements ont motivé les organisateurs et les demandeurs d'asile à établir ce campement, comme l'évacuation du squat "Toc Toc Nicole".

Pour le moment, "des négociations sont en cours avec la police et la commune" pour que les demandeurs d'asile puissent occuper les lieux jusqu'à dimanche, au moins, a indiqué une personne de l'organisation.