DP World Tour - Thomas Detry 4e en ouverture du BMW PGA Championship à Wentworth

Rentrant six birdies, contre un bogey, le 79e joueur au classement mondial pointe à trois coups du Danois Marcus Helligkilde, auteur d'un 64 (dix birdies et deux bogeys). A deux coups du Scandinave, l'Anglais Matthew Fitzpatrick et l'Ecossais Richie Ramsay se partagent la deuxième place provisoire avec un score de 66.

Nicolas Colsaerts, un des vice-capitaines de la prochaine Ryder Cup, se retrouve au 65e rang après son score de 72, le par (3 birdies, 3 bogeys).

En raison de l'obscurité, plusieurs joueurs ont dû boucler leur premier tour vendredi matin.