Ecoles vandalisées - Enquête systématique sur les sites qui propagent des discours haineux sur le guide Evras

Les sites propageant des discours haineux seront répertoriés et rapportés à la Computer Crime Unit de la police fédérale qui prendra des actions, ajoute le chef du gouvernement.

Pour chaque site propageant des discours haineux et des "fake news" sur le guide Evras (le programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dans l'enseignement en FWB), une enquête sera systématiquement lancée, en vue d'en déterminer les flux de financements, ajoute M. De Croo.

"On ne touche pas à l'école qui doit être un endroit sûr pour nos enfants et nos adolescents. Nous vivons dans un pays de tolérance où le débat est permis mais où la violence ne peut pas régir ce débat. L'éducation à la vie sexuelle est l'un des piliers de notre santé publique depuis des années. Elle permet aussi aux enfants et aux adolescents de prendre conscience de leur intégrité physique et de leurs droits", répète le Premier ministre.