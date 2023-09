Grève à Hollywood - Scénaristes et studios veulent renouer le dialogue

La grève des scénaristes à Hollywood dure depuis plus de quatre mois, mais de nouvelles négociations seraient bientôt à l'ordre du jour. Le syndicat Writers Guild a demandé une réunion la semaine prochaine, a indiqué l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), l'association des studios, des chaînes de télévision et des services de diffusion en continu. Les deux parties sont en train d'établir un ordre du jour pour de nouvelles discussions, a confirmé la Writers Guild.