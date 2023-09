Jean-Paul Lambert, ancien recteur de l'USaint-Louis, va prendre la présidence de l'Ares

Agé de 71 ans, le Pr Lambert a notamment été recteur de l'Université Saint-Louis (2003-2013). Ingénieur civil et docteur en sciences économiques, il est aussi membre de l'Académie royale de Belgique.

"Son parcours académique et sa maîtrise des enjeux à venir pour notre enseignement supérieur font du professeur Jean-Paul Lambert un candidat idéal et dont l'engagement sera plein et entier", a commenté la ministre Bertieaux dans un communiqué.

Depuis la démission de Jean-Pierre Hansen en 2020, le poste de président de l'ARES était laissé vacant. Le MR avait maladroitement tenté à l'époque d'y désigner l'ancien ministre et recteur l'ULB, Hervé Hasquin, mais sa candidature avait été sèchement rejetée par une majorité des membres du CA de l'Ares.

Depuis lors, la présidence était exercée de manière intérimaire et alternée par les présidents respectifs de chambres universitaire et des Hautes écoles au sein de l'organe.

Pour se prémunir de tout nouveau veto à l'avenir sur ses choix, la majorité arc-en-ciel a décidé au printemps dernier de modifier le cadre législatif.

Les acteurs de l'enseignement supérieur ne pourront désormais plus rendre qu'un avis non-contraignant sur le candidat avancé par le gouvernement pour présider le CA de l'Ares.

Organe faîtier, l'Ares est la fédération des établissements d'enseignement supérieur francophones de Belgique. Son rôle est d'assurer la coordination globale de leurs activités et de susciter entre eux le développement de collaborations entre établissements.