Jupiler Pro League - Pour Brian Riemer, le RSCA a "bâti son effectif" au cours d'un mercato à grande échelle

"Je suis satisfait de notre mercato", a entamé Riemer. "Cela a demandé beaucoup de travail. J'ai compté douze recrues, quand certains clubs travaillent à faire signer trois ou quatre joueurs. Nous avons réussi une grande partie de nos objectifs, et nous avons bâti un effectif."

Cette réussite est collective, d'après l'entraîneur. "Nous travaillons ensemble au recrutement. Nous avons un bon département de scouting et un bon CEO (Jesper Fredberg, ndlr), et j'y contribue également. Nous observons les joueurs, la manière dont ils peuvent convenir à notre style de jeu et le groupe dont nous disposons déjà. Le processus a l'air simple, mais il est compliqué."

S'il veut "ramener le club où il doit être", Brian Riemer demeure raisonnable dans ses attentes malgré le recrutement de taille. "L'objectif ne change pas: ce sont les playoffs 1. Nous voulons être compétitifs et les atteindre, puis nous regarderons où nous en sommes."

Thorgan Hazard est la cerise sur le gâteau du recrutement estival. Son nouvel entraîneur veut qu'il contribue à apaiser le jeu, grâce à sa maturité et son aisance balle au pied. "Nous n'avons pas été assez à l'aise en possession de balle, et Thorgan va nous permettre, avec ses qualités, de construire et de protéger le ballon. Nous voulons combiner la possession et le jeu direct et efficace."

"Thorgan Hazard s'insère parfaitement dans le milieu" anderlechtois, où Riemer l'attendre entre "entre les lignes, dans les espaces. Il offre beaucoup de confort et de calme avec la balle, et nous pourrons nous sortir de situations difficiles grâce à lui."