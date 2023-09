Jupiler Pro League - Thorgan Hazard a senti qu'il "n'était plus le bienvenu à Dortmund" avant de signer au RSCA

"Anderlecht est venu quelques semaines avant la fin du mercato" a raconté Hazard. "Je n'y avais pas réfléchi, mais ma situation a encore changé à Dortmund plus tard. On m'a fait comprendre que je n'étais plus le bienvenu et que je n'allais pas jouer", ce qui l'a encouragé à faire ses valises et se diriger vers la capitale.

"Ma première saison à Dortmund, j'ai joué tous les matches. Puis, le directeur sportif et l'entraîneur qui m'avaient fait signer sont partis. Les nouveaux ont eu d'autres idées. C'est le football, parfois ça change et il faut faire avec", a soupiré le néo-Mauve. "Anderlecht et ses supporters m'ont donné beaucoup d'intérêt et le projet m'a séduit", et Hazard a ainsi paraphé un contrat le liant jusqu'en 2026 au club anderlechtois.

Et Thorgan Hazard espère revenir à son niveau le plus vite possible, dans une équipe qui monte en puissance. "Je suis venu pour avoir un rôle qui me correspond mieux plutôt que de simplement dépanner. Le projet du club est de remettre Anderlecht au sommet. J'ai vu du positif lors des derniers matches et dans le recrutement, avec beaucoup plus d'expérience que les années précédentes."

La motivation n'était pas financière. "Je n'ai jamais fait des choix pour l'argent. J'avais d'autres raisons pour venir. Ma famille et moi serons heureux." Une potentielle sélection pour l'Euro 2024 n'a pas non plus été un argument de poids. "Les Diables Rouges n'ont pas vraiment joué un rôle dans ma décision. Si j'obtiens des bons résultats, la décision appartiendra au sélectionneur."