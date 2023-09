Le bourgmestre de Grammont et ancien ministre Guido De Padt arrête la politique

Juriste de formation, Guido De Padt, 69 ans, avait débuté sa carrière politique en 1982 comme conseiller provincial. En 2001, il était devenu bourgmestre de Grammont pour la première fois.

Deux ans plus tard, il avait fait son entrée au parlement fédéral et en 2008, il avait brièvement succédé à Patrick Dewael au poste de ministre de l'Intérieur dans le gouvernement Van Rompuy. Il était ensuite resté commissaire du gouvernement jusqu'en 2010.

En 2012, il était redevenu bourgmestre, une fonction qu'il occupera jusqu'à la fin de cette année.

"La politique est un sport de haut niveau, tant sur le plan physique que mental. Il faut être présent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est ce que j'ai fait avec un dévouement total pendant 41 ans, tout en pratiquant le droit pendant 20 ans", a justifié Guido De Padt. "À l'approche de mes 70 ans, j'aimerais ralentir un peu, tout en laissant la place à des candidats nouveaux et plus jeunes", a-t-il ajouté.