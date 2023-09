Le Fonds amiante a payé plus de 20 millions d'euros aux victimes et proches en 2022

Le Fonds amiante a été créé en 2007 pour indemniser aussi rapidement que possible les victimes de l'amiante, sans avoir à engager de poursuites judiciaires lourdes.

Les victimes des maladies liées à l'amiante et leurs proches survivants ont droit à une indemnisation. Par exemple, les victimes du mésothéliome ou du cancer de l'amiante, un cancer provoqué par le contact avec l'amiante, ont droit à une somme forfaitaire mensuelle de 1.865,10 euros. Depuis 2019, ils ont également droit à une indemnité unique de 10.200 euros.

Le Fonds amiante a versé un total de 1.560 indemnisations l'année dernière. Il s'agit d'une très légère diminution par rapport aux 1.602 indemnisations de 2021. La majorité des indemnités vont aux victimes du mésothéliome (959). Plus de 70% d'entre elles viennent de Flandre, et un peu plus d'un quart de Wallonie. Les autres victimes indemnisées résident à Bruxelles ou à l'étranger.

Par ailleurs, le Fonds Amiante a reconnu l'année dernière 187 dossiers de personnes atteintes de mésothéliome. Ce chiffre est comparable aux chiffres des années précédentes. En 2021, 207 personnes avaient été reconnues et 193 en 2020. Le nombre de reconnaissances de personnes atteintes d'un cancer du poumon a fortement diminué: de 159 dossiers reconnus en 2021 à 37 reconnaissances en 2022.