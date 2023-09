Le Japon compte plus de 92.000 centenaires, un record

Le nombre de centenaires augmente chaque année depuis plus d'un demi-siècle au Japon. En raison d'un faible taux de natalité et d'une immigration quasi inexistante, aucun autre État industriel ne vieillit aussi vite que ce pays d'Asie de l'Est.

La population japonaise diminue également à un rythme record. L'année dernière, le nombre de Japonais a diminué de 801.000, soit la plus forte baisse depuis que des données comparables sont enregistrées. Ils sont aujourd'hui 122,4 millions.

Lorsque le ministère japonais de la santé a commencé à établir des statistiques en 1963, il y avait 153 centenaires. Vingt-cinq ans plus tard, ils étaient plus de 10.000. Selon les derniers chiffres, environ 88% des centenaires sont des femmes. C'est au Japon que l'on vit le plus longtemps. L'espérance de vie des femmes est d'environ 87 ans et celle des hommes de 81 ans.