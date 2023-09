L'enseigne Cru rappelle de la salade de truite fumée et du poisson fumé

"Lors de contrôles microbiologiques, la présence potentielle de Listeria monocytogenes a été constatée dans le produit 'salade de truite fumée' (150 g) portant les dates limites de consommation (DLC) 15/9/2023 et 17/9/2023 et dans le produit 'plateau de poisson fumé' (2p) portant les dates limites de consommation (DLC) 1/9/2023 et 22/09/2023", précise-t-on.