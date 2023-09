Les équipes de cyclisme et de patinage de Jumbo-Visma se sépareront en 2024

Les équipes de patinage et de cyclisme de Jumbo-Visma vont se séparer à partir du 1er janvier 2024. Jac Orie, l'un des entraîneurs de l'équipe de patinage en a fait l'annonce vendredi à Rotterdam. "L'équipe cycliste est devenue de plus en plus internationale. C'est pourquoi il vaut mieux se séparer", a-t-il expliqué.