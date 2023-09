L'Italien Davide Ballerini retourne chez Astana

"Nous connaissons très bien Davide en tant que véritable professionnel, solide coureur de classique et équipier loyal. Nous avons passé une bonne saison ensemble en 2019 et maintenant je suis heureux qu'il revienne dans notre équipe plus fort, encore plus expérimenté et motivé. Nous aimerions voir Davide comme l'un des leaders de l'équipe dans les classiques du Nord (flandriennes, ndlr), mais aussi comme un équipier et un chasseur d'étapes dans les grands tours", a déclaré Alexandr Vinokurov, le manager de l'équipe.

Ballerini a reporté sous les couleurs de Patrick Lefevere notamment le Circuit Het Nieuwsblad (2021), la Coppa Bernocchi (2022), une étape du Tour de Wallonie (2022) et une étape du Tour de Pologne (2020).