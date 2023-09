Mondial féminin 2023 - Les championnes du monde espagnoles poursuivent leur boycott de l'équipe nationale

L'annonce de ce refus intervient à quelques heures de la présentation, prévue à 16h00 (heure belge), de la liste de la 'Roja' féminine pour les matches contre la Suède et la Suisse en Ligue des Nations par la nouvelle sélectionneuse Montsé Tomé.

Les 23 championnes du monde avaient annoncé fin août leur refus de reporter le maillot de l'équipe nationale tant que les dirigeants du football espagnol restaient en place, en signe de protestation après le baiser forcé du président de la fédération Luis Rubiales à la joueuse Jennifer Hermoso, juste après leur sacre mondial le 20 août à Sydney.

Les instances du football semblaient toutefois optimistes ces derniers jours, invoquant la démission dimanche de Rubiales et le limogeage la semaine dernière du sélectionneur de l'équipe féminine Jorge Vilda, un proche de Rubiales dont les méthodes étaient critiquées par ses joueuses.

La FIFA avait suspendu pour 90 jours le président de la fédération Luis Rubailes à la suite de son baiser à Jennifer Hermoso, et cette dernière a déposé plainte le 7 septembre dernier, permettant au parquet espagnol de réclamer son inculpation deux jours plus tard. Luis Rubiales risque d'être poursuivi pour agression sexuelle. En effet, depuis une récente réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tout type de violence sexuelle.