Ouverture du nouveau "Campus de l'innovation" de Living Tomorrow à Vilvorde

"Il n'est pas toujours facile d'avoir une bonne idée de ce que sera l'avenir", explique le patron de Living Tomorrow, Yin Oei. "En rendant l'innovation tangible chez Living Tomorrow, nous aidons à rendre les conséquences compréhensibles et, plus important encore, à agir de manière proactive. Nous jouons ainsi le rôle de laboratoire vivant."

L'innovation prend notamment la forme de "jumeau numérique": d'une personne, d'un bâtiment, d'une voiture et même d'une ville entière. Ce jumeau numérique s'appuie sur des bases de données et exploite l'intelligence artificielle à diverses fins, notamment prédictives.

Outre ses six zones d'expérience, le "Campus de l'Innovation" abrite un hôtel, un centre de réunion et d'événement, un espace de bureau et un restaurant. Le coût du projet est estimé à quelque 30 millions d'euros, en très grande partie financés par des partenaires privés. L'objectif est d'attirer un million de visiteurs au cours des cinq premières années.