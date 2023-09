Procès des attentats à Bruxelles - La lecture du verdict des peines débute au procès des attentats du 22 mars 2016

Le jury et les juges professionnels sont entrés en délibération lundi après-midi pour déterminer quelles peines infliger aux huit coupables. Dans son arrêt, la cour va exposer si des circonstances atténuantes existent ou non pour ces hommes et citer les éléments, négatifs comme positifs, qui ont été pris en considération pour fixer les peines. Elle va également préciser si des peines déjà prononcées à l'encontre des coupables, notamment au procès des attentats à Paris, ont déjà suffisamment sanctionné ceux-ci.

Le prononcé de l'arrêt sur les peines a attiré moins de médias, mais le public est venu en nombre dans la salle d'audience, certains devant rester debout. Smaïl Farisi, qui a été acquitté dans ce dossier, est présent pour entendre le verdict.