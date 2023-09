Procès des attentats à Bruxelles - Le jury et la cour sont parvenus à un verdict sur les peines à infliger aux huit coupables

Le jury et la cour, réunis en collège, sont parvenus vendredi, après cinq jours de délibération, à un verdict concernant les peines à infliger aux huit hommes reconnus coupables de terrorisme dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui ont fait 35 morts et des centaines de blessés. Les 12 jurés et les trois magistrats s'étaient retirés lundi, vers 12h30, pour déterminer la juste peine à infliger à chacun des huit coupables.