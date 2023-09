Procès des attentats à Bruxelles - "Le procès s'est déroulé correctement et sereinement", selon le ministre de la Justice

"Le procès est une réponse de notre État de droit à l'une des pages les plus sombres et les plus horribles de notre histoire récente", a déclaré Vincent Van Quickenborne, qui n'a pas commenté la décision sur le fond.

Durant le procès, les citoyens qui faisaient partie du jury ont été "une force motrice", note M. Van Quickenborne. "Un mot de remerciement et d'admiration convient ici pour leur sens civique, leur engagement personnel, le temps et l'énergie qu'ils ont personnellement investis. Une expérience qu'ils garderont avec eux pour le reste de leur vie, dans tous ces aspects positifs et moins positifs".

Le ministre a également exprimé ses remerciements à "la magistrature et à tous les acteurs des différents niveaux de justice et de police".

Enfin, le vice-Premier ministre note également que les victimes méritent "notre attention particulière". "Pour la première fois, nous avons utilisé des ressources à leur échelle telles que la webradio, ce qui a permis aux personnes impliquées de suivre le processus à distance".