Procès des attentats à Bruxelles - Oussama Atar est condamné à la réclusion à perpétuité

Le collège, composé des 12 jurés effectifs et des trois magistrats de la cour d'assises, a souligné dans sa motivation l'extrême gravité des faits et le grand nombre de victimes directes comme indirectes, ainsi que les séquelles que les attentats leur ont infligées. Les 15 juges ont également pointé la radicalité d'Oussama Atar, "émir" de la cellule responsable des attentats à l'aéroport de Zaventem et dans la station de métro Maelbeek, qui ont fait 35 morts et des centaines de blessés. Ils ont encore relevé son absence totale de considération pour la vie humaine et sa dangerosité.