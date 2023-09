Red Flames - La gardienne de but des Red Flames Nicky Evrard prêtée à Brighton

Evrard, 28 ans, a quitté Oud-Heverlee Louvain pour Chelsea cet été. Le Soulier d'Or 2022 y a signé un contrat de trois saisons, mais en raison de la forte concurrence chez les championnes d'Angleterre, elle est prêtée une saison. Chelsea possède déjà deux gardiennes de haut niveau avec l'Allemande Ann-Katrin Berger et la Suédoise Zecira Musovic, qui sont nommées aux FIFA Best Football Awards.

Brighton a terminé 11e et avant-dernier de la première division anglaise la saison dernière. "Nicky est un atout fantastique pour notre équipe", a déclaré la coach Melissa Phillips. "En Belgique, elle a réalisé d'excellentes performances en club et avec l'équipe nationale lors du dernier Championnat d'Europe. Nous sommes impatientes de travailler avec elle et de lui donner l'occasion de se mesurer à la WSL".

Nicky Evrard a joué dans le passé à La Gantoise (2013-2017 et 2020-2022), Twente (2017-2019) et Huelva (2019). L'internationale aux 63 sélections disputera bientôt les deux premiers matchs de la Ligue des Nations avec les Red Flames, face aux Pays-Bas (le 22 septembre à Louvain) et en Écosse (le 26 septembre à Glasgow).