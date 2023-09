Tour d'Espagne - Kaden Groves chute mais garde son maillot vert

"Je vais bien", a rassuré l'Australien au micro des organisateurs. "J'ai réussi à descendre du vélo et à ne pas me retrouver par terre, donc ça va pour moi. J'étais dans la chute, mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Je crois qu'il y a juste eu un contact de roues ou de guidon à l'avant et que cela a impliqué mon coéquipier Tobias Bayer et quelques coureurs de DSM. Malheureusement, c'était vraiment le mauvais moment, mais j'espère aussi qu'ils vont bien".

Kaden Groves a conservé son maillot vert, lui qui domine le classement par points avec 245 points, contre 192 pour son plus proche poursuivant, Remco Evenepoel.

"Je devais prendre des points au sprint intermédiaire. C'est vraiment dommage de ne pas avoir pu sprinter à l'arrivée, mais c'est le risque que nous prenons quand il nous manque des gars pour emmener. Parfois, il faut sprinter à l'intérieur du peloton, et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Malheureusement, j'étais derrière la chute", a conclu Groves.