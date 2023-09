Championnat du monde de motocross - Jago Geerts 2e de la course de qualification en MX2, pas de points pour Liam Everts

Jago Geerts (Yamaha) a pris la 2e place - derrière l'Allemand Simon Laengenfelder (GasGas) - de la course de qualification du Grand Prix d'Italie de motocross en MX2, 18e et avant-dernière épreuve du championnat du monde, samedi à Maggiora. Liam Everts a lui lâché du lest sur Andrea Adamo (KTM).