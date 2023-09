Coupe Davis - La Belgique face à l'Ouzbékistan pour la première de Steve Darcis en tant que capitaine

La Belgique avait perdu son match de qualification pour les Finales de la Coupe Davis en février, face à la Corée du Sud (3-2), alors qu'elle menait 0-2. Elle doit donc s'extraire de ce match pour avoir une chance de se qualifier à nouveau pour les Finales, au début de l'année prochaine. Si elle est battue, elle disputera des barrages pour le maintien dans le Groupe mondial I.

Le premier match opposera samedi Kimmer Coppejans à Khumoyun Sultanov (ATP 421). Il sera suivi par la rencontre entre Joris De Loore et Sergey Fomin (ATP 700). Dimanche, le duo Sander Gillé/Joran Vliegen sera opposé à Sergey Fomin (ATP 347 en double) et Maxim Shin (ATP 778 en double). De Loore jouera le 4e match contre Sultanov avant la conclusion entre Coppejans et Fomin.

Double finaliste de la Coupe Davis en tant que joueur en 2015 et 2017, Darcis a encore le loisir de changer la composition de son équipe avant chaque rencontre. Le nouveau capitaine avait expliqué en conférence de presse, mardi, qu'il n'y avait "pas de raison d'être inquiet. Contre l'Ouzbékistan, nous partons largement favoris, nous ne pouvons pas le cacher. Mais il faut toujours le montrer sur le terrain."