Invasion de l'Ukraine - La Russie de plus dépendante d'"acteurs peu fiables"

Alors que les forces de Moscou perdent de plus en plus de terrain en Ukraine, la Russie tout entière souffre de ces effets combinés, a-t-il déclaré lors d'une réunion à Oslo du Comité militaire de l'Otan, qu'il préside.

La Russie est obligée de coopérer avec des acteurs peu fiables et devient de plus en plus dépendante", a déclaré l'amiral Bauer, sans citer le moindre nom de personne ou de pays en particulier.

Le président russe Vladimir Poutine a toutefois rencontré mercredi dans l'Extrême-Orient russe le dictateur nord-coréen Kim Jong Un, auprès duquel il chercherait à obtenir d'importants approvisionnements de munitions pour mener sa guerre en Ukraine.

M. Poutine est également en contact fréquent avec d'autres dirigeants controversés tels que le président biélorusse Alexandre Loukachenko.

Le Comité militaire de l'Otan, la plus haute instance militaire de l'Alliance atlantique, se réunit trois fois par an: à deux reprises à Bruxelles et pour la troisième dans l'un des trente et un pays alliés.