ITF de Dijon - Chelsea Vanhoutte remporte le double d'un 15.000 dollars en France

Chelsea Vanhoutte, 23 ans, et Polina Bakhmutkina, 24 ans, têtes de série N.2, ont battu en finale la première paire tête de série formée par la Française de 18 ans Astrid Lew Yan Foon et la Suissesse Marie Mettraux, 23 ans, 6-7 (2/7), 6-4 et 10/8.

Chelsea Vanhoutte ajoute un 8e titre à son palmarès sur le circuit ITF en double (tous des 15.000 dollars), le 2e cette année après un succès à Duffel, déjà avec Bakhmutkina. Vanhoutte n'a pas encore de titre en simple.