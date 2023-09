ITF Leiria - Sofia Costoulas battue en finale du double d'un 25.000 dollars au Portugal

Formant la 2e paire tête de série, Sofia Costoulas, 18 ans, et Jenny Duerst, 24 ans ont perdu en deux sets - 7-5, 7-6 (7/5) - contre le duo portugais, tête de série N.1, formé par les soeurs Jorge, Francisca, 23 ans, et Matilda, 19 ans. La partie a duré 1 heure et 36 minutes.

Sofia Costoulas en reste à trois titres à son actif en double sur le circuit ITF dont deux conquis cette année après avoir ouvert son palmarès en simple en mai en Autriche.