ITF Monastir - Amelia Waligora battue en finale du double d'un 15.000 dollars en Tunisie

Amelia Waligora et Darja Suvirdjonkova, toutes les deux 18 ans, se sont inclinées face à la paire, tête de série N.1, composée de la Lituanienne Andre Lukosiute, 22 ans, et la Britannique Nell Miller, 23 ans, 6-3, 6-2. La partie a duré 1 heure et 12 minutes.

Amelia Waligora espérait pouvoir décrocher son premier titre en carrière.