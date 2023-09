La passe de 3 pour Bram Van der Plas sur le triathlon longue distance de l'Openlakes

Van der Plas a réussi à s'imposer pour la 3e fois de suite chez les messieurs en bouclant les distances de 3,8 km à la nage, 174 km à vélo et son marathon (42,195 km) en 8h49:41. Il a devancé d'un peu plus de 2 minutes Toon Mariën (8h51:56) et de plus de 4 minutes Joren Thys (8h54:13).

Côté féminin, 13 concurrentes se sont disputées la victoire qu'a décrochée Céline Dery, en 11h21:44.

La plupart des engagés (851) s'étaient inscrits sur la moyenne distance (1,9 km natation, 92 km vélo et 21,1 km à pied), au terme duquel Joran Driesen (3h57:37), chez les messieurs, et Stephanie Louppe (4h44:11), chez les dames, se sont montrés les plus rapides.

Avec encore plus de 1.000 participants inscrits dimanche sur la distance olympique, un autre millier sur le sprint et quelque 500 sur les courses pour jeunes et celle pour débutants, ce sont pas moins de 3.500 sportifs amateurs qui se seront adonnés aux plaisirs du triple effort ce week-end sur l'Openlakes.